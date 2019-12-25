ВС РФ вывели из строя узлы связи, разведки, ретрансляции в Виннице

Игорь Конашенков рассказал о нанесении удара по военным объектам на Украине за 16 марта.

Вооруженные силы России вывели из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации на территории украинского города Винница. Такое заявление на регулярном вечернем брифинге от 16 марта журналистам рассказал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. По сведениям от эксперта, удар наносился высокоточным оружием большой дальности утром в среду.

Утром 16 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате выведены из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в населенном пункте Винница. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Представитель пресс-службы ВС РФ объяснил зрителям, что российская авиация и силы ПВО России за день смогли сбить один украинский вертолет Ми-24. Это произошло в районе населенного пункта Сараны. Подбитыми оказались еще шесть беспилотных летательных аппаратов.

Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации с использованием ядовитых веществ.

Фото и видео: Минобороны России