Игорь Конашенков рассказал о том, что ВС РФ раскроют любую провокацию с применением химвеществ.

Российское министерство по обороне заявило о подготовке СБУ провокации с использованием ядовитых веществ. Такое заявление во время вечернем брифинге с журналистами сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор подчеркнул, что Служба безопасности Украины при готовит провокацию под контролем западных кураторов. Ее жертвами должны стать мирные граждане.

Среди захваченной нами в 4-й бригаде нацгвардии боевой документации имеется подробная карта с нанесенными на ней объектами и типами хранящихся ядовитых веществ. Любая попытка с использованием отравляющих веществ будет раскрыта. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт уточнил, что в российских подразделениях, задействованных в специальной военной операции на Украине, нет и не может быть химических боеприпасов. Конашенков уточнил, что Москва, в отличие от Вашингтона, выполнила взятые на себя международные обязательства по полной ликвидации запасов подобных вооружений. Однако силы Киева планируют обвинить РФ в использовании химического оружия против гражданского населения страны.

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Фото и видео: Минобороны России