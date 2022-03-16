Пушилин: более 20 тыс. добровольцев готовы участвовать в боевых действиях на стороне ДНР

Пока что ДНР справляется своими силами с ВСУ.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о том, что более 20 тысяч добровольцев готовы участвовать в боевых действиях на стороне ДНР. Такой информаций руководитель региона поднлился с журналистами в эфире канала "Соловьев Live" на Рутубе. Гость программы отметил, что в числе волонтеров есть иностранные граждане.

Тех добровольцев, по которым есть полные данные, которые попали в центральный аппарат, чтобы можно было обратиться за их поддержкой, сейчас более 20 тысяч. Перечень стран достаточно обширный, есть даже США. Денис Пушилин, глава ДНР

К текущему моменту силу ДНР при огневой поддержке Вооруженных сил России справляются с боевыми задачами на Донбассе без участия добровольцев. Однако ДНР видит необходимость усиления противовоздушной обороны. В частности, это происходит из-за угрозы ракетных обстрелов со стороны ВСУ боеприпасами "Точек-У".

Минобороны России показало уничтожение двух БМП ВСУ высокоточным боеприпасом.

Фото и видео: Rutube / Соловьёв LIVE