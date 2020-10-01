Крушение и взрыв F-35B попали на видео

В Popular Mechanics прокомментировали инцидент, который произошел в конце сентября с американским боевым самоетом.

Крушение и взрыв F-35B Lightning II попали на видео. Ролик появился в социальных сетях благодаря аккаунту пользователя aviationdaily в Instagram. На кадрах зафиксировано падение американского истребителя, который столкнулся с воздушным танкером KC-130.

Сейчас в Южной Калифорнии разбросано несколько тысяч кусков самого современного истребителя, многие из которых могут дать ключ к разгадке технических аспектов и технологий производства, используемых при создании F-35 Lightning II публикация Popular Mechanics

Внимание на кадры обратили журналисты Popular Mechanics. Эксперты издания уверены, что размещенное видео "выглядит подлинным". На данный момент специалисты выясняют причины трагедии, которая произошла в конце сентября в штате Калифорния. Известно, что пилот самолета удалось вовремя катапультироваться.

В США "АрМИ-2020" назвали декоративно-прикладным искусством.

Видео: Instagram / aviationdaily