Американский истребитель разбился после столкновения в воздухе с дозаправщиком

F-35 потерпел крушение в Калифорнии.

В США над Южной Калифорнией столкнулись дозаправщик и истребитель.

Издание GlobalConflict со ссылкой на Корпус Морской пехоты сообщает, что во время планового полета с дозаправкой в воздухе столкнулись в небе истребитель F-35 и заправщик KC-130J. После столкновения истребитель рухнул. По данным издания, пилот успел катапультироваться. Сейчас ему оказывается медицинская помощь в госпитале.

Заправщик не получил сильных повреждений и благополучно приземлился в поле в районе аэропорта в Термале. Экипаж не пострадал.

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