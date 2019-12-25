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В Индии врач купил "Лампу Алладина", чтобы стать здоровым и богатым
Сегодня, 12:03
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MShaffter

В Индии врач купил "Лампу Алладина", чтобы стать здоровым и богатым

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когда медик понял, что его обманули, пришел в полицию с заявлением.

В Индии задержали мошенников, которые продали доктору "Лампу Алладина".

В Индии (штат Уттар-Прадеш) местный врач обратился в полицию, когда понял, что стал жертвой мошенников. В полиции он рассказал, что купил "Лампу Алладина", когда увидел вызванного джина. Медик признался, что с помощью лампы хотел поправить здоровье, удачу и материальное благополучие. Он купил лампу за 7 миллионов рупий (около $90 тысяч).

Но придя домой, мужчина понял, что его обманули, а вызванный джин был переодетым сообщником. Мошенников нашли и задержали.

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Фото:wallbox.ru

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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