Итальянец убил молотком свою жену украинку

Пара прожила в браке 13 лет.

В Итальянском городе Римини местный 69-летний пенсионер зверски убил свою 61-летнюю жену украинку, сообщает "Украина.ру". Мужчина нанес своей супруге несколько ударов молотков, от полученных травм женщина скончалась. После мужчина сам позвонил в полицию и признался в убийстве.

В полиции пенсионер рассказал, что больше не мог терпеть происходящее. Женщина заставляла мужчину работать, а деньги отсылала детям в Украину.

Дети убитой сообщили, что мужчина лжет. Женщина постоянно работала или подрабатывала. Также дети сообщили, что их отчим спускал все деньги на развлечения. Ее подруги отзываются о ней только положительно.

Мужчину арестовали, он подозревается в преднамеренном убийстве с отягчающими обстоятельствами.

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