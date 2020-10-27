Гражданин ДР Конго пытался вынести из Лувра статуэтку

Мужчина сообщил, что хотел вернуть статуэтку на родину в Африку.

Активист из Демократической Республики Конго пытался украсть африканскую статуэтку из Лувра.

Издание Le Figaro сообщает, что 26 октября в Париже предстал перед судом выходец и ДР Конго, который 22 октября попытался вынести статуэтку из Лувра. На опубликованном видео в соцсетях мужчина подходит к экспозиции, снимает статуэтку с постамента и собирается ее унести.

Свои действия мужчина объяснил тем, что похищенное во время колонизации должно вернуться на родину в Африку. Служащие музея сообщили, что статуэтка родом с острова Флорес в восточной Индонезии, и соответственно к Африке не имеет никакого отношения.

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Видео: Twitter/LE_GENERAL