В США "АрМИ-2020" назвали декоративно-прикладным искусством

В Popular Mechanics прокомментировали проведенное Россией мероприятие.

В США "АрМИ-2020", которые проходили с 23 августа по 5 сентября в подмосковном Алабино, назвали декоративно-прикладным искусством. Об этом сообщили журналисты американского издания Popular Mechanics. Авторы статьи уверены, что конкурсы для военных стали "забавной неразберихой".

Армейские игры — это комбинация слегка манерных выставок, устроенных российскими войсками, и собственно игр Popular Mechanics

В публикации отмечается, что ряд соревнований не имеет практической пользы. СРеди таких - танковый балет и стрельба из танковой пушки, результатом которой должна была стать пятиконечная звезда.Однако эти маневры дали понять о возможном уровне управления боевыми машинами.

В Popular Mechanics признают, что в подобных конкурсах используется обычно техника российского происхождения. Для военных "АрМИ-2020" необходимы в качестве рекламы техники и оружия, а в самих играх принимают участие дружественные государства.

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Видео: YouTube / Минобороны России