В Popular Mechanics объяснили, когда ПВО противника сможет засечь американский истребитель.

Названо условие "видимости" истребителя F-35 Lightning II. Об этом сообщили журналисты в издании Popular Mechanics. По данным экспертов, радар системы противовоздушной обороны противника видит американский самолет пятого поколения на расстоянии 7 миль (около 11,3 километра).

Это дает F-35 смертельное преимущество над противником, позволяя ему обходить вражеские ракетные системы ПВО и устраивать засады на истребители неприятеля статья Popular Mechanics

В Popular Mechanics заметили, что американский истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon заметен при его нахождении на расстоянии в 100 миль от ПВО противника (около 160,9 км). Журналисты не раскрыли характеристики радаров, которые позволили бы засечь истребители из США.

Popular Mechanics: F-22 и F-35 защитят "триллионы долларов" от России.