Инцидент с кораблем Queen Elizabeth и самолетом произошел 17 ноября.

Падение британского F-35 с авианосца попало на видео. Ролик разместил в социальных сетях британский журналист по имени Себ Хаггарт. Он рассказал в Twitter-аккаунте об инциденте, произошедшим во время взлета боевого самолета и стелс-истребителя Военно-воздушных сил королевства с корабля Queen Elizabeth. Ранее в СМИ рассказали, что падение зафиксировано еще 17 ноября. Пилоту воздушного судна удалось вовремя катапультироваться. Он легко травмировался.

На размещенных в интернете кадрах видно, что практически сразу же после отрыва от взлетно-посадочной полосы стелс-истребитель падает в открытое море. Авторы местного издания The Daily Mail отметили, что возможной причиной авиакрушения стало попадание заглушки в двигатель при взлете борта. Это могло случиться из-за того, что наземная бригада сотрудников не сняла заглушки при подготовке самолета к вылету.

Напомним, что флагманский авианосец Queen Elizabeth вошел в состав ВМС Великобритании в 2017 году. На данный момент он является самым большим военным кораблем за всю историю местного флота. Лондон располагает 17 самолетами F-35B. Страна планирует изготовить еще 138 истребителей. На закупки самолетов из бюджета выделено 12,9 миллиарда фунтов стерлингов.

Daily Telegraph заявила о слежке подлодки РФ за британским авианосцем.

Фото и видео: Twitter / Seb H

