В Минобороны Лондона не подтвердили сведения СМИ.

The Daily Telegraph заявила о слежке подлодки РФ за британским авианосцем. В СМи сослались на собственные источники. По их информации, противолодочные морские вертолеты Merlin, находящиеся на вооружении корабля Queen Elizabeth ВМС Британии засекли наблюдение, предположительно, со стороны Москвы. Экипажу пришлось сбросить гидроакустические буи в Средиземном море.

Инцидент якобы произошел еще 27 июня - спустя четыре дня после захода авианосца в акваторию Черного моря эсминца Defender. Он числится в составе международной авианосной группы во главе с Queen Elizabeth. Британцы подняли в воздух один из вертолетов с борта, а второй - со вспомогательного судна обеспечения Fort Victoria.

В Минобороны Великобритании официально не прокомментировали достоверность информации журналистов. В The Daily Telegraph полагают, что за авианосцем следила дизель-электрическая подлодка класса "Варшавянка". Она относится к силам Черноморского флота.

Военные РФ начали следить за авианосцем Queen Elizabeth в Средиземном море.

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