Военные РФ начали следить за авианосцем Queen Elizabeth в Средиземном море

Британский авианосец выполняет первую миссию в регионе.

Российские военные проявляют интерес к новому британскому авианосцу Queen Elizabeth, который сейчас находится в акватории Средиземного моря на своей первой миссии. Об этом заявили местные журналисты с телеканала Sky News. Со ссылкой на эксперта в СМИ упоминается о том, что боевой корабль РФ сближался с британским на расстоянии примерно в 30 км. Это произошло после того, как 18 июня авианосец QE начал операцию против террористов в Ираке.

Мы противодействуем российской активности не в опасной или агрессивной манере; у нас есть просто другая сторона, которая действует здесь в определенном морском и воздушном пространстве. Стив Мурхаус, командир авианосной ударной группы, коммодор ВМС Великобритании

Британский командир заметил, что ранее в акватории регионе не фиксировалось такое активное военное присутствие со стороны других стран. Однако изменения появляются из-за присутствия РФ в Сирии. В Лондоне считают естественным, что появление в Средиземноморье нового корабля вызывает повышенное внимание иностранцев.

Британия планирует отправить авианосец для противостояния Китаю.

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