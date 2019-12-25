Британия планирует отправить авианосец для противостояния Китаю

Queen Elizabeth будет сдерживать Пекин в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Великобритания планирует отправить авианосец для противостояния Китаю. Об этом сообщили журналисты из местного издания Times со ссылкой на собственные источники. По данным газеты, военные хотят передислоцировать новый корабль Queen Elizabeth в Азиатско-Тихоокеанский регион. Благодаря такому маневру Лондон надеется повлиять на сдерживание действия Пекина в данном регионе.

В Times подчеркнули, что авианосец отправится на место назначения уже в начале 2021 года. Он войдет в состав ударной группы вместе с двумя эсминцами типа 45, двумя фрегатами типа 23 и двумя танкерами. Процессию будут сопровождать вертолеты.

Напомним, что экипаж Queen Elizabeth состоит из 700 человек. Количество военных на нем может быть увеличено до 1,6 тысяч человек вместе с командами самолетов и вертолетов. Корабль будет нести на борту две эскадрильи малозаметных истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II. В список войдут силы корпуса морской пехоты СШа и ВВС Британии. На создание такого авианосца власти страны потратили около 3,1 млрд фунтов (почти 3,9 млрд долларов).

В ОСК заявили о наличии технологий для постройки авианосца.