Министр обороны Калле Лаанет считает, что поставки самолетов помогут не только Финляндии, но и Эстонии.

В Эстонии положительно оценили решение Финляндии купить истребители F-35. Об этом в эфире местной телевещательной организации ERR рассказал министр обороны Калле Лаанет. Чиновник прокомментировал заявление Хельсинки о необходимости приобретения для национальных Военно-воздушных сил боевых самолетов американского производства. Речь идет о бортах пятого поколения. В Эстонии полагают, что F-35 является знаковыми, а ближайший сосед Таллина намерен развивать контакты и сотрудничество с США. При этом Финляндия не входит в состав НАТО.

Покупка Финляндией истребителей США F-35 имеет важное знаковое значение именно в плане укрепления трансатлантических отношений между Финляндией и США. Калле Лаанет, министр обороны Эстонии

Министр напомнил прессе, что данное решение Финляндии положительно скажется на национальной безопасности самой Эстонии, а также будет подспорьем для защиты и обороноспособности всего региона В пятницу 10 декабря власти Хельсинки объявили о готовности закупки самолетов от поставщика Lockheed Martin. В перечень соглашения вошли 64 истребителя, адаптированные под задачи страны. На контракт будет потрачено порядка 10 млрд евро. Поставки будут реализованы в период 2025-2030 годов.

Эстония готова помочь Латвии в охране границы с Белоруссией.

Фото и видео: err.ee

