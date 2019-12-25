Эстония готова помочь Латвии в охране границы с Белоруссией

Глава МВД Эстонии прокомментировал миграционный кризис у границ ЕС.

Эстония готова помочь Латвии в охране государственной границы с Белоруссией в случае возникновения такой необходимости. Такое заявление на пресс-конференции с журналистами сделал министр внутренних дел Кристиан Яани. Страна может направить соседям подразделение полиции.

Я неоднократно связывался с коллегой из МВД Латвии и заверил его, что мы готовы им помочь, отправив на латвийско-белорусскую границу полицейское подразделение из 30 человек. Аналогично у нас есть договоренность с латвийцами о мобилизации помощи. Кристиан Яани, глава МВД Эстонии

Напомним, что с 7 июля в Литве действует эстонское полицейское подразделение ESTPOL5. Служба пограничной охраны Эстонии 10 ноября отправил в Литву новое подразделение, которое является уже пятым по счету в рамках ротации сил. В первых трех отрядах от Таллина было по десять сотрудников, в следующих двух - по 17 человек. ESTPOL5 помогает Вильнюсу на основании двустороннего договора между прибалтийскими государствами.

Украина заявила, что ситуация на границе с Белоруссией спокойная.

Фото и видео: YouTube / ValitsuseUudised