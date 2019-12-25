Украина заявила, что ситуация на границе с Белоруссией спокойная

Андрей Демченко рассказал о наращивании сил у пограничной территории с Минском.

Украина заявила, что ситуация на государственной границе с Белоруссией спокойная. Об этом в эфире местного телеканала "Украина-24" сообщил представитель пограничного ведомства Андрей Демченко. Сейчас Киев предпринимает необходимые меры по наращиванию сил и средств по данному направлению.

Ситуация, как и в предыдущие дни, не изменилась, все спокойно. Мы продолжаем готовиться и наращиваем наши силы. Это и силы Госпогранслужбы, Нацгвардии, а также Нацполиции, и резервы уже есть в каждой области, которые граничат с Белоруссией. Андрей Демченко, официальный представитель Государственной пограничной службы Украины

Эксперт уточнил, что при необходимости украинские силовики получат команду действовать максимально мобильно и оперативно, чтобы на территорию государства не проникли незаконные мигранты. Ранее Киев анонсировал масштабные военные учения вблизи границы с Минском. Во время совещания в Ровенской области военнослужащие призвали жителей региона сообщать в правоохранительные органы о появлении на участке подозрительных иностранцев.

Рабинович: США хотят использовать кризис в Белоруссии для остановки "Северного потока — 2".

Фото: Pixabay.com

