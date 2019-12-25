Рабинович: США хотят использовать кризис в Белоруссии для остановки "Северного потока — 2"

Депутат Верховной Рады рассказал какие цели преследует Запад.

Украинский депутат от политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил о том, что США хотят использовать миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии для остановки "Северного потока — 2". Такое мнение гость программы высказал в эфире местного телеканала "Украина 24". По версии специалиста, Запад надеется остановить запуск российского газового проекта. Эту же цель преследуют сообщения о якобы готовящемся нападении РФ на Киев.

Сейчас раскручивается история с мигрантами, раскручивается история с войной. Уже сегодня было заявление США, что нужно ввести санкции и остановить. Потому что им нужно монопольно поставлять сюда энергоресурсы. Вадим Рабинович, украинский депутат

Парламентарий заметил, что заявления о возможности вооруженного конфликта Украины с Россией выгодны и для Киева, так как это дает возможности создавать панику среди местного населения. Такая обстановка отвлечет граждан от внутренних проблем в стране.

В Раде заявили, что РФ способна сокрушить Украину в течение недели.

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