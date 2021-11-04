В Раде заявили, что РФ способна сокрушить Украину в течение недели

Депутат Верховной рады от партии "ОПЗЖ" Олег Волошин считает, что Вооруженным силам РФ хватит недели, чтобы сокрушить Украину. Об этом он сказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По мнению парламентария, Киеву удобно не допускать масштабного конфликта между государствами.
Российская армия сегодня способна сокрушить Украину в течение 5-7 дней максимум. Действующим украинским властям удобна заморозка, потому что большая война – это крах. <…> Я так понимаю, что это понимание донесено Москвой и до Запада, то, что вы своими санкциями танки не остановите.
Олег Волошин, депутат Рады
От отметил, что сейчас существует "угроза военного освоения украинской территории Западом". Волошин считает, последствия этого могут привести к "коллапсу" Украины.
Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что власти страны совместно с иностранными партнерами разработали планы по обороне и "контрнаступлению по отдельным направлениям" на случай вооруженного конфликта с Россией.
Видео: Youtube/Говорит Москва
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