Депутат Волошин считает, Киеву удобно не допускать масштабного конфликта между странами.

Депутат Верховной рады от партии "ОПЗЖ" Олег Волошин считает, что Вооруженным силам РФ хватит недели, чтобы сокрушить Украину. Об этом он сказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По мнению парламентария, Киеву удобно не допускать масштабного конфликта между государствами.

Российская армия сегодня способна сокрушить Украину в течение 5-7 дней максимум. Действующим украинским властям удобна заморозка, потому что большая война – это крах. <…> Я так понимаю, что это понимание донесено Москвой и до Запада, то, что вы своими санкциями танки не остановите. Олег Волошин, депутат Рады

От отметил, что сейчас существует "угроза военного освоения украинской территории Западом". Волошин считает, последствия этого могут привести к "коллапсу" Украины.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что власти страны совместно с иностранными партнерами разработали планы по обороне и "контрнаступлению по отдельным направлениям" на случай вооруженного конфликта с Россией.

Видео: Youtube/Говорит Москва