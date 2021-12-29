Постпред Чижов: Россия ответит, если где-либо начнут убивать ее граждан

Россия не будет вторгаться на территорию Украины, если ее не спровоцируют на это, отметил дипломат.

Российская Федерация защитит своих граждан в любой точке мира. Об этом в интервью британской газете The Guardian заявил постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов.

По словам дипломата, которые приводит издание, Россия не будет вторгаться на территорию Украины, "если нас не спровоцируют на это".

Если украинцы начнут атаку против России, вы не должны удивляться, если мы контратакуем. Или, если они начнут нагло убивать российских граждан где угодно – на Донбассе или где угодно. Владимир Чижов, постпред РФ при ЕС

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к нации объявил 16 февраля Днем единения Украины. По словам главы государства, эту дату следует сделать государственным праздником, так как ранее его обозначили в западных средствах массовой информации как возможную дату российского вторжения.

Фото: ВКонтакте / МИД России