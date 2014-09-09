В Совфеде напомнили, что осенний призыв пройдет по прежним правилам

Владимир Чижов рассказал о нововведениях, которые вступят в силу с 2024 года.

Осенний призыв на территории России не предусматривает каких-либо изменений ни в части возраста призывников, ни срока службы. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Вместе-РФ" сделал первый заместитель главы профильного оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов. Парламентарий добавил, что в стране все же появились определенные нововведения. В частности, увеличение призывного возраста с 27 до 30 лет вступит в законную силу только с первого января 2024 года.

Эта призывная кампания, которая начинается с 1 октября и продлится до конца года, не привносит каких-либо изменений в части призывного возраста, срока службы и так далее. Владимир Чижов, сенатор России

Доплнительно политик ответил на вопрос ведущей о том, смогут ли российские срочники по своему желанию проходить службу в новых регионах, сенатор отметил, что такое решение возможно исключительно желанию самого призывника, который может заключить контракт с ВС РФ.

Чижов: Евросоюз уже вряд ли можно назвать партнером России.

Фото и видео: Вконтакте / ВМЕСТЕ–РФ