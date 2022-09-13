Чижов: Евросоюз уже вряд ли можно назвать партнером России

Российский постоянный представитель Владимир Чижов считает, что Евросоюз уже вряд ли можно назвать партнером для Москвы, каковым считался на протяжении многих лет. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт добавил, что международные партнеры не вводят друг против друга санкции.
Могу сказать, что, конечно, Евросоюз - это всегда был непростой партнер, но это был партнер. И не только торгово-экономический, первый в течение многих лет, но и внешнеполитический. К сожалению, сегодня такого о Евросоюзе сказать я не могу.
Владимир Чижов, постпред РФ в ЕС
Чижов: возможности ЕС для ужесточения санкций в отношении России практически исчерпаны.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все