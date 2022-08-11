Чижов: возможности ЕС для ужесточения санкций в отношении России практически исчерпаны

Постпред РФ при ЕС рассказал об объективных причинах ослабления нового санкционного давления на Москву.

Российский постоянный представитель при Евросоюзе Владимир Чижов заявил о том, что возможности ЕС для ужесточения западных санкций в отношении Москвы к текущему моменту практически исчерпаны. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт отметил, что для него остается очевидным данная тенденция со стороны Брюсселя, но она не дает "оснований для какой-то эйфории". По мнению спикера, ограничения и запреты выдыхаются в силу объективных причин.

Возможности Евросоюза для дальнейшего ужесточения санкционного режима [в отношении РФ] практически на сегодняшний день исчерпаны. Владимир Чижов, постпред РФ при ООН

Чижов: тема выдачи шенгенских виз россиянам пока не стала центром дискуссий в ЕС.

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