Чижов: тема выдачи шенгенских виз россиянам пока не стала центром дискуссий в ЕС

Постпред РФ в ЕС рассказал о том, что крупные европейские игроки не поддерживают предложение Эстонии и Финляндии.

Российский постоянный представитель при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что тема выдачи шенгенских виз россиянам пока не стала центром дискуссий в Брюсселе. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире телеканала "Россия-24". Москва надеется на то, что в странах региона победит здравый смысл, а власти не позволят развиваться данной инициативе.

Говорить пока о том, что эта тема стала центром дискуссии в Евросоюзе, я думаю, по крайней мере, несколько преждевременно. Владимир Чижов, постпред РФ при ООН

Дипломат заметил, что в противном случае мировое сообщество будет наблюдать самоизоляцию Евросоюза от остального мира.

Россия призвала Молдавию пересмотреть политику по ограничению прав и свобод граждан.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live