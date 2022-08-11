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Чижов: тема выдачи шенгенских виз россиянам пока не стала центром дискуссий в ЕС

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Постпред РФ в ЕС рассказал о том, что крупные европейские игроки не поддерживают предложение Эстонии и Финляндии.

Российский постоянный представитель при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что тема выдачи шенгенских виз россиянам пока не стала центром дискуссий в Брюсселе. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире телеканала "Россия-24". Москва надеется на то, что в странах региона победит здравый смысл, а власти не позволят развиваться данной инициативе.

Говорить пока о том, что эта тема стала центром дискуссии в Евросоюзе, я думаю, по крайней мере, несколько преждевременно.

Владимир Чижов, постпред РФ при ООН

Дипломат заметил, что в противном случае мировое сообщество будет наблюдать  самоизоляцию Евросоюза от остального мира.

Россия призвала Молдавию пересмотреть политику по ограничению прав и свобод граждан.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: визы, владимир чижов, евросоюз, туризм, шенген
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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