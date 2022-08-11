Иван Нечаев сообщил об ограничениях, которые Кишинев вводит против своего народа.

Россия призвала Молдавию пересмотреть политику по ограничению прав и свобод граждан. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга в Москве сделал заместитель руководителя департамента информации и печати от МИД РФ Иван Нечаев. Чиновник оценил решение властей Кишинева давить на местные СМИ и запрещать отдельную символику в стране.

Молдавские власти оказывают давление на независимые и оппозиционные медиаресурсы. Проводится зачистка информационного пространства от неугодных правительству мнений и оценок. Иван Нечаев, сотрудник МИД РФ

Дипломат напомнил о том, что молдавские чиновники ввели для граждан наказание за использование "атрибутов и символов военной агрессии". В частности, речь идет о флагах, значках, лентах. В перечень попала и георгиевская памятная лента.

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Фото и видео: МИД России