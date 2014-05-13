МИД РФ: компетентные органы России и США ведут переговоры по обмену заключенными

Иван нечаев считает, что Вашингтону следует заниматься практическим решением вопроса, а не пытаться давить на Москву.

Российское внешнеполитическое ведомство уточняет, что компетентные органы Москвы и Вашингтона ведут переговоры по обмену заключенными. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал заместитель директора департамента по информации и печати от МИД РФ Иван Нечаев. Эксперт напомнил СМИ о том, что дипломаты неоднократно комментировал вопрос. В частности, готовность по сотрудничеству подтвердил 5 августа глава ведомства Сергей Лавров в рамках канала, согласованного лидерами двух страню

Напомню, что были даны поручения соответствующим уполномоченным структурами осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными органами. Иван Нечаев, сотрудник МИД РФ

Эксперт напомнил о призыве Москвы Вашингтону не спекулировать на чувствительной материи, которая затрагивает судьбы конкретных граждан. Иван Нечаев рекомендовал США отказаться от бесперспективных попыток давления на российскую сторону, а обратить внимание на практическую часть работы.

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Фото и видео: МИД России