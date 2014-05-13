МИД РФ: решение США выделить военную помощь Украине только затягивает боевые действия

Иван Нечаев рассказал о том, что поддержка Вашингтона только ухудшает конфликт в регионе.

Российское внешнеполитическое ведомство уточнило, что решение США выделить военную помощь Украине только затягивает боевые действия в регионе. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал заместитель руководителя департамента информации и печати от МИД РФ Иван Нечаев. Чиновник прокомментировал выделение нового оборонного пакета поддержки со стороны Вашингтона.

8 августа США объявили о выделении помощи Украине стоимостью $1 млрд. Общий объем военной помощи США Украине таким образом вырос до $9,8 млрд с начала президентского срока Джо Байдена и до $11,8 млрд с 2014 года. Иван Нечаев, сотрудник МИД РФ

В Пентагоне ранее говорили о том, что данный пакет является крупнейшим по объему, отправленным США Киеву. В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS, снаряды для 120-миллиметровых минометных комплексов, около тысячи противотанковых комплексов Javelin, противотанковые системы AT4" и около 75 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Также США отправили на Украину, противопехотные мины Claymore, взрывчатые вещества C-4.

МИД РФ: США пока не представили доказательств уничтожения лидера "Аль-Каиды".

Фото и видео: МИД России