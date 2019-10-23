МИД РФ: США пока не представили доказательств уничтожения лидера "Аль-Каиды"

Иван Нечаев сообщил о том, что Вашингтон не предоставил доказательств своим заявлениям о ликвидации террориста в Кабуле.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что власти США пока что не представили доказательств уничтожения лидера "Аль-Каиды" по имени Айман аз-Завахири (запрещенная на территории РФ террористическая группировка). Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве сделал заместитель руководителя департамента печати и информации от МИД РФ Иван Нечаев. Чиновник отметил, что в связи с отсутствием подтвержденности данных о гибели боевика, в РФ не подтвердят достоверность заявлений от американской стороны. Ранее Белый дом объявил СМИ о ликвидации в Кабуле террориста при помощи беспилотного удара.

Не беремся подтверждать достоверность американских заявлений. Вашингтон не представил общественности каких-либо доказательств ликвидации указанного террориста. Иван Нечаев, сотрудник МИД РФ

МИД России заявил о милитаризации космического пространства из-за действий США.

Фото и видео: МИД России