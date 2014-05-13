МИД России заявил о милитаризации космического пространства из-за действий США

Иван Нечаев рассказал о том, что США отправляет Киеву разведывательные данные со спутников.

Российское внешнеполитическое ведомство заявило о милитаризации космического пространства из-за действий США. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве сделал заместитель руководителя департамента МИД РФ по информации и печати Иван Нечаев. Чиновник уточнил, что Вашингтон поставляет киевскому режиму разведывательные сведения. В частности, речь идет о данных с коммерческих как гражданских, так и оборонных спутников. Эта проблема приводит мир к милитаризации космического пространства.

По имеющимся сведениям, используются данные не только военных, но и гражданских, и частных спутников, что, по сути, ведет к милитаризации космического пространства Иван Нечаев, сотрудник МИД РФ

Дипломат подчеркнул, что американская сторона решила на ограничиваться поставками вооружений в качестве военной помощи Украине.

МИД РФ: призывы части стран прекратить выдачу россиянам виз являются проявлением шовинизма.

Фото и видео: МИД России