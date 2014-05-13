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МИД РФ: призывы части стран прекратить выдачу россиянам виз являются проявлением шовинизма
Сегодня, 12:33
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МИД РФ: призывы части стран прекратить выдачу россиянам виз являются проявлением шовинизма

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Иван нечаев оценил попытки стран Евросоюза запретить россиянам находиться на территории ЕС.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что призывы части стран прекратить выдачу гражданам РФ въездных туристических виз в регион являются проявлением шовинизма. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга в Москве сделал руководитель департамента МИД РФ по информации и печати Иван Нечаев.

Мы уже комментировали данные провокационные заявления. Рассматриваем их как открытое проявление шовинизма, бездумное стремление отменить все русское, но это невозможно.

Иван Нечаев, сотрудник МИД РФ

МИД РФ: Москва находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном по ситуации в Карабахе.

Фото и видео:

Теги: визы, евросоюз, иван нечаев, мид, шенген, шовинизм
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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