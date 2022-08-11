МИД РФ: Москва находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном по ситуации в Карабахе

Иван Нечаев рассказал о том, что в МИД не поддерживают критику в адрес миротворцев.

Российская сторона находится в постоянном контакте на разных уровнях с Азербайджаном и Арменией по ситуации в Нагорном Карабахе. Такое заявление в рамках регулярного брифинга сделал заместитель директора внешнеполитического департамента по информации и печати Иван Нечаев. Чиновник уточнил, что общение ведется как между министерствами по обороне, так и МИДами, другими профильными ведомствами. При этом Москва считает неоправданной критику в адрес собственных миротворческих сил в регионе конфликта.

Наряду с интенсивными политическим контактами активная работа продолжается и российскими миротворцами, которые предпринимают необходимые усилия для стабилизации ситуации на земле. Иван Нечаев, сотрудник МИД РФ

Иван Нечаев подчеркнул, что обстановка в регионе находится в центре внимания российских сил.

МИД РФ отмечает нацеленность США к возвращению выполнения иранской ядерной сделки.

Фото и видео: МИД России