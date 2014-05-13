МИД РФ отмечает нацеленность США к возвращению выполнения иранской ядерной сделки

Иван Нечаев рассказал о том, почему Ирану и США следует вернуться к обязательствам по соглашению.

Москва призывает всех стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве сделал заместитель руководителя департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства Иван Нечаев. Чиновник отметил, что в стране рассчитывают на то, что США как можно скорее вернутся к выполнению взятых на себя международных обязательств. Отказ от программы будет сопровождаться негативными последствиями для Ближнего Востока.

Наша позиция в этом отношении абсолютно последовательна: перезапуск этих важнейших договоренностей - единственный разумный и эффективный путь. Он позволит восстановить равновесие и не допускать эскалации напряженности. Иван Нечаев, сотрудник МИД РФ

Дипломат подчеркнул, что СВПД подкрепляется резолюцией Совета Безопасности ООН под номером 2231, которая продолжает действовать. Москва считает указанные в документе юридические обязательства незыблемыми, а любые отклонения от их соблюдения или реализация "плана "Б" противоречит консенсусным решениям СБ ООН.

В МИД РФ назвали фейком информацию об отправке добровольцев КНДР для участия в СВО.

Фото и видео: МИД России