В МИД РФ назвали фейком информацию об отправке добровольцев КНДР для участия в СВО

Иван Нечаев рассказал о том, что информация об отправке Северной Кореей волонтеров на СВО является ложной.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали фейком информацию об отправке добровольцев КНДР для участия в рамках специальной военной операции на Украине. Заместитель главы департамента по информации и печати от МИД РФ на регулярном брифинге в Москве пояснил, что ранее подобные слухи распространяют некоторые СМИ, западные эксперты и блогеры. Они не являются правдивыми данными, а просто "вбросами" в онлайн-пространство. Иван нечаев добавил, что от властей Северной Кореи не поступало по дипломатическим каналам предложения об участии в СВО. Ранее журналисты говорили о намерении Пхеньяна отправить на сражение около сотни тысяч волонтеров.

В этой связи хотели бы со всей ответственностью заявить: данные сообщения от начала и до конца являются фейками. Подобные переговоры не ведутся, и отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется. Иван Нечаев, сотрудник МИД РФ

Российские дипломаты уверены в том, что боевых возможностей Минобороны РФ и войск Народных милиций ДНР и ЛНР достаточно для успешного выполнения поставленных боевых задач.

МИД РФ считает, что обстрелы Киевом Запорожской АЭС могут привести к катастрофе.

Фото и видео: МИД России

