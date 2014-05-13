МИД РФ считает, что обстрелы Киевом Запорожской АЭС могут привести к катастрофе

Иван Нечаев рассказал об опасности, превышающей трагедию в Чернобыле.

Обстрелы Запорожской атомной энергостанции украинскими боевыми подразделениями являются актами ядерного терроризма, которые могут привести регион к катастрофе. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал заместитель руководителя департамента по информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Он не исключил, что масштабы трагедии превзойдут последствия, с которыми люди столкнулись после чернобыльского инцидента.

ВСУ несколько раз обстреляли территорию Запорожской АЭС. Такие действия киевского режима могут привести к катастрофе, по масштабам намного превышающей аварию на Чернобыльской АЭС. Иван Нечаев, сотрудник МИД РФ

Дипломат объяснил СМИ, что радиус радиационного поражения может затронуть не только близлежащие украинские области Украины, территорию Донецкой и Луганской народных республик, России, но и даже европейский регион. Эта ситуация поставит под угрозу миллионы жизней мирного населения. По данному вопросу Россия проведет заседание Совета Безопасности при ООН. В Москве выступают за организацию посещения делегатов МАГАТЭ на объект.

В МИД РФ надеются, что Запад создаст условия для выполнения стамбульских договоренностей.

Фото и видео: МИД России