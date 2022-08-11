В МИД РФ надеются, что Запад создаст условия для выполнения стамбульских договоренностей

Иван Нечаев рассказал о том, что на мировые рынки должны поступать российские продукты и удобрения.

В российском внешнеполитическом ведомстве надеются, что коллективный Запад создаст необходимые условия для выполнения всех стамбульских договоренностей по продовольственной безопасности. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве сделал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Пакет документов включал в себя договоренности не только о начавшемся полторы недели назад вывозе зерна из трех украинских портов, но и о продвижении российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки, что на данный момент не выполняется. Иван Нечаев, представитель МИД РФ

Российский дипломаты надеются на то, что все имеющиеся между участниками соглашения международные обязательства по доступу на глобальные продовольственные рынки российских удобрений и продуктов питания будут реализованы.

Глава МИД Молдавии связал с политикой запрет экспорта фруктов и овощей в РФ.

Фото и видео: МИД России