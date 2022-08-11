Глава МИД Молдавии связал с политикой запрет экспорта фруктов и овощей в РФ

Николай Попеску считает, что продукты Кишинева конкурентоспособны в ЕС.

Глава внешнеполитического ведомства Молдавии связал с политикой запрет экспорта республиканских фруктов и овощей. Ранее Москва ввела ограничения на доставку отдельных продуктов питания из республики на территорию РФ. Соответствующее заявление Николай Попеску сделал в эфире местного телеканала "Молдова 1".

Могу сказать, что из года в год вводились ограничения на наш экспорт на рынок Российской Федерации по политическим мотивам. Раньше это делалось регулярно. Николай Попеску, глава МИД Молдавии

Чиновник признал тот факт, что у Кишинева еще не было возможности обсудить возникшую ситуацию с коллегами из молдавского министерства сельского хозяйства для того, чтобы услышать об их оценке ситуации. Дипломат подчеркнул, что республика обладает конкурентоспособными на международных рынках товарами (фруктами и овощами), которые отправляются на экспорт в страны Европейского союза.

В Молдавии пригрозили последствиями при прекращении поставок газа из России.

Фото и видео: YouTube / Teleradio Moldova