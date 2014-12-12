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В Молдавии пригрозили последствиями при прекращении поставок газа из России
Сегодня, 12:40
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В Молдавии пригрозили последствиями при прекращении поставок газа из России

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Андрей Спыну рассказал о том, что Кишинев не допустит прямые поставки Приднестровью.

В Молдавии пригрозили последствиями при прекращении поставок российского газа от "Газпрома" в европейскую страну. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции сделал республиканский вице-премьер Андрей Спыну. Чиновник отметил, что в отсутствии энергоресурсов в Кишиневе,  а также разрыва контракта с "Молдовагазом", без газа также останется и самопровозглашенное Приднестровье.

Приднестровье останется без газа. Мы никогда не согласимся с прямыми поставками Тирасполю. Контракт есть контракт — он определяет объем газа для обоих берегов Днестра.

Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Эксперт добавил, что Кишинев не хочет лишать Тирасполь голубого топлива, но при этом обещает резкий взлет цен на энергетические ресурсы в случае прекращения поставок российского природного газа. Власти учтут закупку газа для всей территории страны.

Молдавия может подписать контракт об аудите долга перед "Газпромом".

Фото и видео: YouTube / Vocea Basarabiei

Теги: андрей спыну, газ, молдавия, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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