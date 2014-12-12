Молдавия может подписать контракт об аудите долга перед "Газпромом"

Молдавия может подписать контракт об аудите долга перед российской компанией "Газпром". Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции сделал вице-премьер республики Андрей Спыну. Чиновник уточнил, что в ближайшее время власти завершат отбор кандидатуры, которая займется решением проблемы.
Мы сделали все, чтобы этот аудит состоялся, возможно, в ближайшие дни у нас будет хорошая новость - станет известно, будет ли подписан контракт на проведение аудита.
Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии
Напомним, что "Газпром" уведомил общественность о том, что исторический долг региональной компании составляет 440 миллионов долларов. Эта сумма увеличилась вместе с пеней до 700 млн долларов. В Кишиневе не согласились с данной суммой, поэтому планируют организовать аудит. Власти ожидают, что будет проанализирована вся документация, которая даст понять данные по объемам задолженности и почему такой долг возник. В Кишиневе категорически отказываются признавать и выплачивать долг, накопленный Тирасполем.
В Молдавии заявили, что часть ложных сообщений о минировании поступают из РФ и Белоруссии.
Фото и видео: YouTube / Vocea Basarabiei
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