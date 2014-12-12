Молдавия может подписать контракт об аудите долга перед "Газпромом"

Андрей Спыну рассказал о том, что контракт на услуги может быть подписан в ближайшее время.

Молдавия может подписать контракт об аудите долга перед российской компанией "Газпром". Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции сделал вице-премьер республики Андрей Спыну. Чиновник уточнил, что в ближайшее время власти завершат отбор кандидатуры, которая займется решением проблемы.

Мы сделали все, чтобы этот аудит состоялся, возможно, в ближайшие дни у нас будет хорошая новость - станет известно, будет ли подписан контракт на проведение аудита. Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Напомним, что "Газпром" уведомил общественность о том, что исторический долг региональной компании составляет 440 миллионов долларов. Эта сумма увеличилась вместе с пеней до 700 млн долларов. В Кишиневе не согласились с данной суммой, поэтому планируют организовать аудит. Власти ожидают, что будет проанализирована вся документация, которая даст понять данные по объемам задолженности и почему такой долг возник. В Кишиневе категорически отказываются признавать и выплачивать долг, накопленный Тирасполем.

В Молдавии заявили, что часть ложных сообщений о минировании поступают из РФ и Белоруссии.

Фото и видео: YouTube / Vocea Basarabiei