В Молдавии заявили, что часть ложных сообщений о минировании поступают из РФ и Белоруссии

Наталья Гаврилица сообщила о сложности в установлении авторов ложных заявлений и минировании госучреждений.

В Молдавии заявили, что часть ложных сообщений о минировании аэропорта и государственных учреждений поступают из РФ и Белоруссии. Соответствующее заявление глава правительства республики Наталья Гаврилица сделала в эфире местной радиостанции. Чиновница не исключила, что заказчики данных преступлений могут находиться за пределами этих стран. В Кишиневе подчеркнули, что в онлайн-пространстве сложно отслеживать сообщения.

У нас огромное количество сообщений, они поступают из-за рубежа, их сложно отследить. Мы знаем, что некоторые поступают из России и Белоруссии, и работаем, чтобы выявить авторов сообщений. Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии

По мнению премьера Молдавии, задачей для злоумышленников является дестабилизация ситуации, а также проверка готовности правительства в экстренной обстановке. Наталья Гаврилица призвала жителей сохранять способствие. В общей сложности чиновниками из Молдавии получено уже более 150 подобных уведомлений. Из них 23 жалобы касалось столичной воздушной гавани.

Премьер Молдавии отказалась поехать в Москву для переговоров по стоимости газа.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России экстремистская и террористическая социальная сеть) / Radio Moldova