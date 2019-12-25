Премьер Молдавии отказалась поехать в Москву для переговоров по стоимости газа

Наталья Гаврилица считает, что ее визит в Россию не принес бы Кишиневу нужного результата.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица отказалась поехать в Москву для переговоров по стоимости газа для республики. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире местной радиостанции. Эксперт не думает, что ее визит приведет страну к снижению стоимости поставок российских энергоносителей. Таким образом глава правительства оценила недовольство оппозиции от того, что Кишинев не ведет прямых переговоров с РФ ради решения проблемы экономического кризиса, вызванного ростом цен.

Если мы не поехали в Москву, то потому, что знали, что открытости не будет или мы не получим желаемого результата. <…> Я призываю оппозицию, которая думает, что может вести переговоры, лучше подумать о нашем народе. Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии

Премьер полагает, что переговоры по газовому вопросу должен вести такой человек, который отвечает за профильную сферу. Этот представитель власти должен пойти и получить наилучшие коммерческие результаты от поставщика. Власти Молдавии не готовы идти на политические уступки ради краткосрочного снижения цен на газ. Гаврилица призвала коллег не жертвовать долгосрочными национальными интересами страны.

Молдавия хочет сократить потребление газа зимой минимум на 15 процентов.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России экстремистская и террористическая социальная сеть) / Radio Moldova

