Молдавия хочет сократить потребление газа зимой минимум на 15 процентов

Андрей Спыну рассказал о том, какие решения принимаются в Кишиневе по вопросу энергетики.

Власти Молдавии намерены зимой сократить потребление газа минимум на 15%. Соответствующее заявление в рамках правительственного брифинга сделал местный вице-премьер, министр по инфраструктуре Андрей Спыну. Чиновник заметил, что Кишинев работает над снижением негативных последствий энергетического кризиса. Это необходимо республике на случай, если российская компания "Газпром" решит сократить объем поставок голубого топлива в регион.

Власти анализируют три сценария отношений с "Газпромом": сокращение поставок на 30%, сокращение поставок на 50% или сокращение поставок на 100%, то есть прекращение поставок. Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

На текущий момент власти Молдавии готовы обсудить с "Газпромом" дальнейшее развитие ситуации. Андрей Спыну заметил, что все отправленные запросы к России остались без ответа. В Кишиневе надеются, что страна получит резервы газа, а также альтернативные источники его получения. некоторые компании смогут использовать в своей деятельности другие виды топлива. В стране продвигается политика эффективного потребления энергетических ресурсов. Чиновника уточнил, что никто от потребления газа не будет отключен, однако придется экономить.

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Фото и видео: YouTube / Teleradio Moldova