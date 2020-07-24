Додон: Санду стала для народа республики "молдавским Горбачевым"

Бывший молдавский президент Игорь Додон рассказал о том, что действтующий лидер республики Майя Санду стала для своего народа "молдавским Горбачевым". Такое мнение политик высказал в аккаунте в Telegram. Он уточнил, что глава государства не пользуется в стране популярностью, однако очень хорошо принимается за ее пределами.
Майя Санду стала молдавским Горбачевым. Его не любили внутри страны, в Советском Союзе, но аплодировали вне. Вот так и с Санду, и это не я говорю, об этом сказали румынские политологи еще несколько месяцев назад.
Игорь Додон, экс-глава Молдавии
Политик считает, что Майя Санду ездит за границу за дозой оптимизма и за аплодисментами, так как в своей стране "ей никто не хлопает и не будет хлопать". Игорь Додон призвал коллегу не путешествовать с рабочими визитами, а заниматься внутренними делами Молдавии.
Президент Молдавии Санду заявила, что попросит о помощи в случае конфликта с Россией.
Фото: YouTube / Igor Dodon
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