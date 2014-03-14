Президент Молдавии Санду заявила, что попросит о помощи в случае конфликта с Россией

Президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что попросит о помощи у международных союзников в случае военного конфликта с Россией. Соответствующей информацией чиновница поделилась в рамках пресс-конференции со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом, которая проводилась в Бухаресте.

Мы рассматриваем все варианты, в том числе и самые пессимистичные, если Россия нападет на Молдавию, то мы попросим о помощи. Майя Санду, президент Молдавии

Таким образом глава государства ответила на просьбу местного журналиста прокомментировать подобный военный сценарий. Корреспондент и политик не стали объяснять, почему они решили, что Москва может начать боевые действия против Кишинева. Майя Санду уточнила, что чувствует угрозу для национальной безопасности, которая исходит от РФ. Она полагает, что "российско-украинский фронт" приближается к государственной границе республики.

Зеленский заявил о готовности ответить ударом на возможную угрозу со стороны Приднестровья.

Фото: YouTube / Teleradio Moldova

