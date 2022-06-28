Украинский лидер на встрече с президентом Молдавии рассказал о реакции Киева на "пощечину" из Приднестровья.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности ответить ударом на возможную угрозу со стороны Приднестровья. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках совместной пресс-конференции с молдавской коллегой Майей Санду. Политики встретились в Киеве в рамках рабочего визита главы Молдавии. Журналисты напомнили политикам о том, что в указанном непризнанном регионе располагаются российские миротворцы. Зеленский отметил, что в рамках переговоров поднимал вопрос относительно имеющихся рисков.

Я не назвал бы - удары со стороны Приднестровья по Украине. Если и будет, я считаю, что это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные, какие-то получаем, они неприятные. Владимир Зеленский, президент Украины

Лидер страны добавил, что люди из "временно оккупированной территории Молдавии" должны знать о том, что в случае нанесения удара для Украины это будет не реальным ударом, а лишь пощечиной, на которую страна обязательно ответит своим ударом. При этом президент Украины призвал избегать дестабилизации в регионе.

Зеленский попросил США признать РФ страной - спонсором терроризма.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України