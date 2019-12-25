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Зеленский попросил США признать РФ страной - спонсором терроризма
Сегодня, 7:09
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Зеленский попросил США признать РФ страной - спонсором терроризма

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Украинский лидер рассказал о процессе обсуждения вопроса в Сенате и Госдепе США.

Украинский президент Владимир Зеленский попросил США признать РФ страной - спонсором терроризма. Соответствующее заявление глава государства сделал в очередном видеообращении. Политик отметил, что утром 27 июня он обратился к Вашингтону с призывом. Лидер страны уточнил, что резолюция уже одобрена профильным комитетом Сената Конгресса США, а юридическое решение должно быть принято в Госдепе США.

Такое решение очевидно необходимо, и его должен поддержать весь демократический мир. Я сказал об этом участникам саммита "Большой семерки", который состоялся в Германии.

Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что в начале июня 2022 года американские дипломаты сообщали, что эксперты администрации Белого дома продолжают изучать, соответствует ли деятельность Москвы критериям для внесения ее в американский список государств - спонсоров терроризма из-за украинского кризиса. До сих пор открытым остается вопрос о юридический применимости подобной категории в конкретном случае.

Зеленский обсудил с Санду вопросы энергетического сотрудничества.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, госдеп, сенат, спонсоры терроризма
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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