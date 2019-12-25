Зеленский обсудил с Санду вопросы энергетического сотрудничества

Кишинев и Киев договорились о сотрудничестве в сфере транзита энергоресурсов.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с молдавской коллегой Майей Санду вопросы энергетического сотрудничества. Видео с пресс-конференции распространил киевский офис лидера страны. Рабочая встреча между политиками состоялась в Киеве вечером 27 июня. В частности, поднимались вопросы транзита через территорию европейской республики в зону Евросоюза электроэнергии.

Обсудили с госпожой президентом вопросы украинского транзита. Наше энергетическое сотрудничество, которое чрезвычайно важно для достижения всей Европой независимости от российских энергоресурсов. Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства обратил внимание СМИ на успешное подключение энергосистем Украины и Молдавии к европейской энергетической системе. По мнению Зеленского, задачей для Киева и Кишинёва является использовать новые имеющиеся возможности как можно более эффективно. Между Молдавией и Украиной будут созданы два транспортных пути ради расширения совместного экспортного транзитного потенциала. Также политики договорились об упрощении пересечения государственной границы между странами. Зеленский подтвердил готовность Украины помочь Молдавии с реконструкцией железных дорог.

Зеленский ожидает от стран G7 поставок систем противоракетной обороны.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України