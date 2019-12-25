Зеленский ожидает от стран G7 поставок систем противоракетной обороны

Украинский лидер рассказал о намерениях "Большой семерки" дать Киеву новое оружие.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от стран G7 поставок систем противоракетной обороны. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего видеообращения к нации. Политик отметил, что слышал от европейских лидеров саммита "Большой семерки" желание предоставить Киеву западную ПРО, поэтому ожидает поставок данного вида вооружения.

И сейчас я уже могу это сказать - я услышал это от наших партнеров: Украина должна получить надежную противоракетную защиту, мы ожидаем поставок соответствующих систем. Владимир Зеленский, президент Украины

Президент Украины заявил, что он получил от стран "Большой семерки" обещание поддерживать киевский режим неограниченно долгое время. По мнению Владимира Зеленского, теперь можно говорить об уже официальных заявлениях, что страна получила поддержку до победного конца от наиболее мощных мировых демократий.

Зеленский пригрозил российским военным судом.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України