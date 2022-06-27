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Зеленский пригрозил российским военным судом

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По его словам, никто не уйдет от ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил российским военным судом. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Комментируя ситуацию с уничтожением военных объектов в Киеве, украинский лидер перешел на русский язык, в котором обратился к Вооруженным силам РФ. По его словам, никто не уйдет от ответственности.

Вы не спрячетесь нигде - ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Белоруссии. Нигде.

Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее Зеленский назвал получение Украиной статуса кандидата в ЕС "помолвкой".

Видео: YouTube / Зе!Президент

 

Теги: владимир зеленский, вооруженные силы россии, президент украины, суд
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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