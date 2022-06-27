Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил российским военным судом. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Комментируя ситуацию с уничтожением военных объектов в Киеве, украинский лидер перешел на русский язык, в котором обратился к Вооруженным силам РФ. По его словам, никто не уйдет от ответственности.
Вы не спрячетесь нигде - ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Белоруссии. Нигде.
Владимир Зеленский, президент Украины
Ранее Зеленский назвал получение Украиной статуса кандидата в ЕС "помолвкой".
Видео: YouTube / Зе!Президент
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