По его словам, никто не уйдет от ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил российским военным судом. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Комментируя ситуацию с уничтожением военных объектов в Киеве, украинский лидер перешел на русский язык, в котором обратился к Вооруженным силам РФ. По его словам, никто не уйдет от ответственности.

Вы не спрячетесь нигде - ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Белоруссии. Нигде. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее Зеленский назвал получение Украиной статуса кандидата в ЕС "помолвкой".

Видео: YouTube / Зе!Президент