Зеленский назвал получение Украиной статуса кандидата в ЕС "помолвкой"

Президент Украины считает, что страна станет равноправным партнером Евросоюза.

Власти Украины исходят из того, что предоставление государству статуса кандидата в члены Евросоюза говорит о том, что страна является не "серой зоной" или "подушкой" между Западом и Россией, а будущим партнером для ЕС. Соответствующее заявление сделал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Официально признано: Украина не "мостик", не "подушка", не буфер, не сфера влияния, не серая зона, не транзитная территория. Не приграничье между орками и эльфами. Владимир Зеленский, президент Украины

Власти Украины уверены в том, что страна в будущем станет равным партнером для не менее 27 стран Евросоюза.

Зеленский заявил о необходимости создать на Украине систему безопасности, как в Израиле.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України