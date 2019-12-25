Зеленский заявил о необходимости создать на Украине систему безопасности, как в Израиле

Президент Украины выступил перед студентами еврейского государства.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости создать на территории его страны такую систему безопасности, как в Израиле. Соответствующими намерениями глава государства поделился в рамках видеообращения к местным студентам. Политик уточнил, что причиной в необходимости формирования защиты является близкое расположение к РФ. Зеленский добавил, что Киев больше не верит "российскому соседству".

Мы будем отстраивать европейскую страну, которая будет членом ЕС, но с такой мощной защитой, какая, я считаю, есть у Израиля. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик уверен в том, что на Украине во многих сферах будут "вещи, похожие" на то, что создано в Израиле. Президент рассчитывает обеспечить общественную безопасность в публичных местах. Он добавил, что институции безопасности будут располагаться от государственных границ до центра страны. В особенности Киев интересует развитие противовоздушной обороны.

Премьер Албании посоветовал Киеву не питать иллюзий из-за статуса кандидата.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України